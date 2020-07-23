الولايات المتحدة: كاليفورنيا تتجاوز نيويورك وتسجل أكبر عدد بإصابات كورونا

★ ★ ★ ★ ★

أظهر إحصاء جَمَعته "رويترز" لبيانات الإصابات بكوفيد-19 في المقاطعات الأمريكية، أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت نيويورك يوم الأربعاء، لتسجل أكبر عدد من حالات الإصابة بالمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصار العدد الإجمالي للحالات في كاليفورنيا (أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان) أكثر من 414 ألفًا؛ حيث سجلت بعض المقاطعات 4700 حالة جديدة يوم الأربعاء.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الوفاة بالفيروس بأكثر من 32 ألف وفاة، وتحل كاليفورنيا في المركز الرابع بقرابة ثمانية آلاف وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا