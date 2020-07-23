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على مستوى العالم: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.1 مليونًا والوفيات 616276

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على مستوى العالم: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.1 مليونًا والوفيات 616276 على مستوى العالم: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.1 مليونًا والوفيات 616276
في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات بالصين

على مستوى العالم: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 15.1 مليونًا والوفيات 616276

أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 15.1 مليونًا شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 616276 شخصًا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتَصَدرت الولاياتُ المتحدة القائمةَ مسجلة 142033 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و916922 حالة إصابة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني مسجلة 81487 حالة وفاة و2 مليونًا و159654 حالة إصابة.

وحلت في المركز الرابع مسجلة 12580 حالة وفاة و783328 حالة إصابة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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