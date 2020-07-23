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موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 594 تحليًلا مخبريًّا؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 151 حالة تعافٍ من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 3977 شخصًا.

وتحدث عن استقرار عدد المتوفين من هذا الوباء عند 155 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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