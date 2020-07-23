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ابتداء من اليوم.. سفارتا المملكة في الكويت والبحرين تعلنان فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين

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ابتداء من اليوم.. سفارتا المملكة في الكويت والبحرين تعلنان فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين ابتداء من اليوم.. سفارتا المملكة في الكويت والبحرين تعلنان فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين
للقادمين للمنامة عبر المطار ستطبق الإجراءات الاحترازية بالحجر الصحي ١٠ أيام

ابتداء من اليوم.. سفارتا المملكة في الكويت والبحرين تعلنان فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين

أعلنت سفارتا المملكة لدى كل من الكويت والبحرين، عن إعادة فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم.

وقالت سفارة المملكة لدى الكويت: يسرّ السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق، ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وقالت سفارة المملكة لدى المنامة: ابتداءً من اليوم، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة. مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنة.

وأضافت: تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)؛ بأنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في مملكة البحرين؛ ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة ١٠ أيام)؛ ولذلك جرى التنويه، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.سفارة المملكة العربية السعودية البحرين الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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