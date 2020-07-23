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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة والرياض والمرتفعات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة والرياض والمرتفعات "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة والرياض والمرتفعات
رياح مثيرة للأتربة والغبار على العاصمة والشرقية والقصيم وحائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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