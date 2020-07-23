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شاهد.. الفرق التطوعية تواصل البحث عن الفتاة المفقودة "ريما" لليوم الـ27

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شاهد.. الفرق التطوعية تواصل البحث عن الفتاة المفقودة "ريما" لليوم الـ27 شاهد.. الفرق التطوعية تواصل البحث عن الفتاة المفقودة "ريما" لليوم الـ27
توافدت إلى محافظة بلقرن للمشاركة إلى جانب الجهات الأمنية

شاهد.. الفرق التطوعية تواصل البحث عن الفتاة المفقودة

لا تزال الجهات الأمنية في محافظة بلقرن، بمساندة الفرق التطوعية، تكثف لليوم الـ27 على التوالي جهودها للعثور على فتاة، خرجت من منزل أسرتها في مركز باشوت غرب محافظة بلقرن إلى جهة غير معلومة منذ صباح الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ.

وفي التفاصيل، رصدت عدسة "سبق" توافد فِرق تطوعية من خارج محافظة بلقرن للمشاركة إلى جانب الجهات الأمنية وفريق "ساعد" للبحث عن الفتاة "ريما"، ولم يُعثر عليها حتى هذه اللحظة.

وقال والد الفتاة لـ"سبق" في وقت سابق إن ابنته "ريما" تبلغ من العمر (16 عامًا)، وهي متوسطة الطول، نحيلة الجسم، وترتدي بنطلونًا سماويًّا وبلوزة بيضاء، وترتدي عباءة سوداء، ولا تعاني أي نوع من الأمراض.

وأشار إلى أنه جرى الإبلاغ لدى مخفر شرطة باشوت، وعمليات البحث مستمرة في كل المواقع بالتعاون مع فرق تطوعية دون العثور عليها.

وناشد مَن يشتبه فيها، أو يعثر عليها، الاتصال على هاتف (0569941511).

ووجَّهت عائلة "ريما" رسالة عاجلة إلى ابنتهم المفقودة، قالوا فيها: "تألمنا أشد التألم، وذرفنا عليك الدمع، واعتصرت قلوبنا بالحسرة. والدتك فارقها النوم، وأصبحت في حال صحية سيئة. نناشدك العودة سريعًا؛ لتعود الحياة إلى والدتك". اختفاء فتاة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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