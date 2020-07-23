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فريق طبي بالخفجي ينجح في التعامل مع عملية ولادة طبيعية لمصابة بـ"كورونا"

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فريق طبي بالخفجي ينجح في التعامل مع عملية ولادة طبيعية لمصابة بـ"كورونا" فريق طبي بالخفجي ينجح في التعامل مع عملية ولادة طبيعية لمصابة بـ"كورونا"
جرى اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأم والطفل

فريق طبي بالخفجي ينجح في التعامل مع عملية ولادة طبيعية لمصابة بـ

نجح فريق طبي بمستشفى الخفجي العام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، يوم الأربعاء، في التعامل مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور أحمد الخالدي، أنه جرى اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وتطبيق المعايير الخاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة الأم والطفل في آن واحد.

وأفاد الدكتور الخالدي، بأن الولادة تمت بشكل طبيعي، وأخضع الطفل لعددٍ من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية لضمان سلامته، وهو بحالة صحية جيدة، مشيرًا إلى مشاركة أطباء أقسام النساء والولادة والأطفال حديثي الولادة ومكافحة العدوى والتمريض ضمن الفريق الطبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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