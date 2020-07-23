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ضمن تعاون إستراتيجي بين بنكي "التنمية الاجتماعية" و"الخليج الدولي"

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منصة التمويل الرقمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في السعودية.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي حضره رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي – السعودية المهندس عبدالله بن محمد الزامل، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي والرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة بيهايف للتقنية المالية كريج مور، والمدير العام لبيهايف السعودية المهندس نزار آل مرعي.

يأتي ذلك ضمن تعاون استراتيجي بين كل من بنك التنمية الاجتماعية وبنك الخليج الدولي - السعودية لتعزيز قدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة للحصول على التمويل السريع؛ حيث يستهدف هذا التعاون تطوير منتجات مبتكرة من خلال التقنيات المالية الحديثة، عبر منصة تمويل رقمية يوفرها بنك الخليج الدولي - السعودية، بالتعاون مع شركة التقنية المالية (بيهايف) Beehive.

وتهدف هذه المبادرة إلى حصول المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة على تمويل أعمالها بطريقة رقمية نموذجية تتميز بسرعة وسلاسة الإجراءات، وسهول الوصول إلى التمويل، بما يحقق التمكين لأصحاب تلك المنشآت في نمو أعمالهم، والمساهمة بالحركة الاقتصادية في المملكة بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030؛ حيث تقدم هذه المبادرة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة طريقة جديدة تماماً للوصول إلى تمويل يبدأ من 100 ألف ريال سعودي ويصل حتى 3 مليون ريال سعودي من خلال البنية التحتية والخدمات المصرفية لبنك الخليج الدولي، ودعم من بنك التنمية الاجتماعية، وباستخدام الحلول التقنية المقدمة من (بيهايف) Beehive.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد أن المبادرة تأتي ضمن الجهود المشتركة في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بشكل عام وتعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة من قبل القنوات التمويلية التقليدية على الوجه الأخص، وذلك للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، أبرزها زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

وأكد الراشد أن دعم مثل هذه المنصات سيساهم في تعزيز إستراتيجية البنك في توسيع وتسريع التمويل للمنشآت الناشئة والصغيرة وتحديداً في القطاعات النوعية، كما يأتي الدعم منسجماً مع أهداف البنك في توظيف الحلول المالية المبتكرة لتمكين نفاذ المنشآت القائمة للتمويل، مما يسهم في زيادة حجم أعمالها وبالتالي تعظيم مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

واستطرد بأن البنك مستمر في تبني هذا النهج المبني على مواكبة أبرز الممارسات والتقنيات في مجالات الخدمات المالية الحديثة والاستفادة منها في منظومة الدعم للمنشآت الناشئة والصغيرة في المملكة.

بدوره، عبّر عبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الخليج الدولي عن اعتزازه بإطلاق هذه المبادرة، التي تأتي تتويجاً للتعاون المثمر بين بنك الخليج الدولي وبنك التنمية الاجتماعية في دعم قطاع مهم وحيوي، ومنوهاً بالوقت ذاته بأهمية الشراكة مع شركة (بيهايف) Beehive باعتبارها أول شراكة من نوعها بين البنوك وشركات التقنية المالية في المملكة؛ لتوفير منصة إقراض رقمية جديدة تقدم حلول مالية مبتكرة.

وأكد الحليسي على دور البنك في دعم التحول الرقمي كأحد مستهدفات رؤية 2030، بقوله: "يواصل بنك الخليج الدولي تقديم حلول مصرفية رقمية جديدة للعملاء في جميع أنحاء المملكة كونه أول من أنشأ مصرفية رقمية للأفراد (ميم) في السعودية". وفي ختام تصريحه ثمّن الحليسي الدور المحوري لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في دعم القطاع المصرفي وتعزيز جهوده نحو التحول الرقمي في جميع أعماله ومبادراته.

وبهذا الصدد علق كريج مور، الرئيس التنفيذي لشركة (بيهايف) Beehive، قائلاً: "إن المملكة العربية السعودية تعد حالياً وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية ولديها اقتصاد واعد وسريع النمو، مما يجعلها وجهة ناجحة لمنتج الإقراض الرقمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".