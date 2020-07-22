أخبار عاجلة

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

آخر النهار| كلمة تامر أمين في الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو

Print
مواضيع متعلقة
باب الخلق | حلقة الجمعة 24 يوليو 2020

باب الخلق | حلقة الجمعة 24 يوليو 2020

لقاء عالم الفيزياء نضال قسوم .. لماذا اطلقت الامارات مسبار الى المريخ | باب الخلق

لقاء عالم الفيزياء نضال قسوم .. لماذا اطلقت الامارات مسبار الى المريخ | باب الخلق

أخر النهار | لماذا خطب الامام التركي الجمعة اليوم في ايا صوفيا وهو يحمل سيف ؟؟

أخر النهار | لماذا خطب الامام التركي الجمعة اليوم في ايا صوفيا وهو يحمل سيف ؟؟

ماذا فعل اردوغان في اول صلاة جمعة في ايا صوفيا وكيف خدع المسلمين باسم الدين ؟؟

ماذا فعل اردوغان في اول صلاة جمعة في ايا صوفيا وكيف خدع المسلمين باسم الدين ؟؟

شبكة عيون الإخبارية