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"مستقبلها أمانة بين إيديك".. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجنوب سيناء

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"مستقبلها أمانة بين إيديك".. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجنوب سيناء "مستقبلها أمانة بين إيديك".. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

07:03 م الأربعاء 22 يوليه 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوات التوعوية بعنوان "مستقبلها أمانة بين إيديك"، وذلك تفعيلًا لمبادرة "معًا ضد العنف" لمناهضة كافة أشكال العنف، تحت رعاية وزير التنمية المحلية، وإشراف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وألقت الندوة سماح زكي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور 45 سيدة من ربات البيوت بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة .

تأتي الندوة لمناهضة السلوكيات الخاطئة، ومنها الزواج المبكر، وختان الإناث، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان، والأوقاف، والتربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

وتطرقت الندوة لرأي الطب والعلم والدين على خطورة الزواج المبكر وختان الإناث، وتأثيره على مستقبل الفتيات.

ندوة لمجابهة العنف ضد المرأة (2)

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