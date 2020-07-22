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وفاة خامس طبيب بكورونا في المنيا

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وفاة خامس طبيب بكورونا في المنيا وفاة خامس طبيب بكورونا في المنيا

مصراوي Masrawy

12:59 ص الأربعاء 22 يوليه 2020

المنيا - محمد النادي:

نعت نقابة أطباء المنيا، في بيان الثلاثاء، الدكتور ورداني حسن عيد، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين بالفيروس في المحافظة إلى خمسة.

والشهيد الدكتور ورداني حسن عيد، استشاري الجراحة ومدير مستشفى العدوة سابقًا، وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحالة الوفاة هذه هذه الخامسة بعد وفاة الدكتور سيد نادي أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغه، والدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى.​

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