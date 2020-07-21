أخبار عاجلة

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مغردون يتداولون مقطعًا لمشاجرة بـ"إسكان جدة" وسط مطالبات بعقوبات رادعة للجناة

Print
مغردون يتداولون مقطعًا لمشاجرة بـ"إسكان جدة" وسط مطالبات بعقوبات رادعة للجناة مغردون يتداولون مقطعًا لمشاجرة بـ"إسكان جدة" وسط مطالبات بعقوبات رادعة للجناة
الفيديو كشف مدى شراسة هجوم مقيمين بالحديد والكراسي على مجموعة أشخاص

مغردون يتداولون مقطعًا لمشاجرة بـ

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع ، يُظهر مشاجرة جماعية، واعتداء بالعصي والحديد على أشخاص عدة بصناعية شارع الإسكان جنوب جدة.

وأوضح المقطع مدى شراسة هجوم مجموعة من المقيمين من جنسية عربية على عدد من الأشخاص بالحديد والعصي والكراسي، والاعتداء على مركبة من نوع جيب، ومحاولة إلحاق أضرار بها، وذلك بصناعية شارع الإسكان جنوبي جدة.

وتبيّن من تداول المقطع أن الحادثة وقعت يوم أمس أمام ورش الصناعية، وسط مطالبات بإصدار عقوبات رادعة على مثل هؤلاء الذين هددوا حياة الآخرين بالاعتداء بالعصي والحديد والكراسي، وأربكوا الموجودين في الموقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة

بالفيديو.. لماذا فرح ركاب الطائرة لطرد هذه المرأة؟

بالفيديو.. لماذا فرح ركاب الطائرة لطرد هذه المرأة؟

شبكة عيون الإخبارية