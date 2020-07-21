مغردون يتداولون مقطعًا لمشاجرة بـ"إسكان جدة" وسط مطالبات بعقوبات رادعة للجناة

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الفيديو كشف مدى شراسة هجوم مقيمين بالحديد والكراسي على مجموعة أشخاص

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يُظهر مشاجرة جماعية، واعتداء بالعصي والحديد على أشخاص عدة بصناعية شارع الإسكان جنوب جدة.

وأوضح المقطع مدى شراسة هجوم مجموعة من المقيمين من جنسية عربية على عدد من الأشخاص بالحديد والعصي والكراسي، والاعتداء على مركبة من نوع جيب، ومحاولة إلحاق أضرار بها، وذلك بصناعية شارع الإسكان جنوبي جدة.

وتبيّن من تداول المقطع أن الحادثة وقعت يوم أمس أمام ورش الصناعية، وسط مطالبات بإصدار عقوبات رادعة على مثل هؤلاء الذين هددوا حياة الآخرين بالاعتداء بالعصي والحديد والكراسي، وأربكوا الموجودين في الموقع.