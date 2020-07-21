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مندوبة أمريكا الأممية تحذِّر مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة عن إيران

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مندوبة أمريكا الأممية تحذِّر مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة عن إيران مندوبة أمريكا الأممية تحذِّر مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة عن إيران
"كرافت": طهران ستطلق المزيد من البؤس وسفك الدماء إذا سُمح بذلك

مندوبة أمريكا الأممية تحذِّر مجلس الأمن من رفع حظر الأسلحة عن إيران

حذَّرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مؤكدة أن الاجتماعات حول الشرق الأوسط في الأشهر القادمة يجب أن تركز على هذا التهديد الكبير للسلام والأمن الدوليَّيْن.

وفي التفاصيل، أعربت السفيرة كرافت في كلمة افتراضية، قدمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته التي عُقدت أمس لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، عن قلقها بشأن عودة فيروس كوفيد ١٩ إلى فلسطين، مرحبة بجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وفريقه لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الأسوأ من الوضع في غزة هو احتمال أن النظام في طهران مستعد لإطلاق المزيد من البؤس وسفك الدماء إذا سمح هذا المجلس برفع حظر الأسلحة عن إيران.

وأفادت بأنه يمكن للمجلس مناقشة دلالات وقرارات، لكن يجب أن يركز على كيفية غرس الأمل لدى الشباب. مشيرة إلى أنه يجب مناقشة كيفية جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية