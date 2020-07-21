مبادرات "التدريب الأهلي" تستهدف 23 ألف متدرب خلال فترة كورونا

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"الحربي" استعرضت أفكار المبادرة ونتائجها خلال برنامج "كلنا مسؤول"

كشفت سارة الحربي مالكة مركز تدريب في حديث لـبرنامج كلنا مسؤول على القناة السعودية مع الزميل خالد العقيلي، عن مبادرة عدد من منشآت "التدريب الأهلي" بتقديم 30 عنوانًا تدريبيًا بعدد 500 ساعة تدريبية بلغ عدد المسجلين فيها 23 ألفًا وتم استيعاب 10 آلاف متدرب ومتدربة وذلك خلال المرحلة الماضية في جائحة كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت الحربي أن العناوين التدريبية كانت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار وتناولت الجوانب الإدارية والمالية والتعليمية والمهنية وجوانب الأمن والسلامة.

ووصفت تجربة التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد) بالتجربة الرائعة والسلسة، مشيرة إلى أهمية استمراريتها بعد شدة الإقبال عليها، حيث طبق التدريب عن بعد لأول مرة خلال فترة منع التجول في السعودية.

وأشارت "الحربي" إلى أن مبادرة المنشآت التدريبية كانت نقطة الانطلاقة بعدها استمرت المبادرات بتقديم الدورات المجانية من شهر رجب وحتى الآن، وكشفت أن المبادرات القادمة ستكون بحسب الفئات العمرية المتنوعة ودمج التدريب التزامني وغير التزامني.

ولفتت إلى وجود ثقة أكبر بالتدريب المحلي أثناء الجائحة بسبب الجودة العالية ومعايير التقديم العالية عند الكفاءات التدريبية السعودية، مضيفة : "أتت المبادرة من ملاك المنشآت التعليمية التدريبية كرد الجميل للوطن في تقديم دورات تدريبية لكل فئات المجتمع.

وقالت "جميعًا نخدم الوطن والمواطن فكانت أهداف المبادرة متعددة فهي وقفة وطنية بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة في التعامل مع جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الوقفة النفسية كانت جزءًا من أهداف مبادرة المنشآت التدريبية من خلال إشغال أفراد المجتمع في فترة الحجر المنزلي بالتدريب ورفع مستوى التوعية، ونشر ثقافة التدريب على نطاق أوسع.