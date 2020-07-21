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"التجارة" تشهِّر بمواطن باع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات في الرياض

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"التجارة" تشهِّر بمواطن باع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات في الرياض "التجارة" تشهِّر بمواطن باع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات في الرياض

شهَّرت وزارة التجارة بمواطن؛ وذلك إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته "بيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات والمقاييس" في مدينة الرياض.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، الذي نص على فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة شهرًا، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

يُشار إلى أن "التجارة" تمنح مكافأة مالية للمبلِّغين عن جريمة التستر التجاري، تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

وتحث "التجارة" عموم المواطنين والمقيمين بمناطق كافة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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