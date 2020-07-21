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"الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني"

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"الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني" "الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض النادي الأهلي لورطة بسبب لاعبه السابق دجانيني تفاريس الذي فسخ تعاقده مع النادي مؤخراً بسبب مستحقاته المالية.

وبحسب ما نقلت تلك الصحف فإن النادي السعودي لا يزال مديون لصالح نادي سانتوس لاغونا المكسيكي الذي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد الأهلي.

وتحدثت الصحف عن أن اللاعب دجانيني بات حراً ويمكنه التعاقد مع أي ناد بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان اللاعب قد انضم للنادي السعودي في صيف 2018 قادماً من صفوف سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين يورو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية