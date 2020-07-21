"المعطش والفهيد".. أول سعوديين يحصلان على الزمالة البحثية في "المسؤولية المجتمعية" عربيًا

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بمشاركة عددٍ من الباحثين والدارسين العرب

في إنجاز هو الأول من نوعه، حصل كل من إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، وخالد الفهيد مدير الاتصال المؤسسي بجمعية الأطفال المعوقين، على الزمالة المهنية البحثية للمسؤولية المجتمعية من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وبالتعاون مع معهد التخطيط العربي بالكويت، وهي أعلى شهادة في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى المنطقة العربية.

ويعد "المعطش والفهيد" أول سعوديين يحصلان على شهادة الزمالة البحثية في مجال المسؤولية الاجتماعية، بجانب عددٍ من الباحثين في عددٍ من الدول العربية، وذلك في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الدولي للزمالة المهنية البحثية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والذي أُقيم في الكويت عن بعد بسبب أزمة كورونا.

وتعد تلك الدفعة من الزمالة البحثية هي أول دفعة عربية تم تخريجها في مجال المسؤولية المجتمعية، وتم تأهيلها من خلال دراسة وزيارات ميدانية وبحوث ودراسات ومشروع تخرج، وشارك فيه عدد من الأسماء العربية والإسلامية لتزويد المشاركين بآخر مهارات ومستجدات وأبحاث المسؤولية المجتمعية.

وسجل "المعطش والفهيد" أسماءهما كأول سعوديين حصلا على هذا الإنجاز في مجال المسؤولية المجتمعية، خصوصا أنهما أحد أكثر المهتمين والعاملين في هذا المجال، وأسهما في حراك هذا الجانب وتفعيله.

ويتواكب هذا الإنجاز مع رؤية 2030، والتي اهتمت في مجال المسؤولية المجتمعية بتأهيل وتدريب وتمكين الشباب السعودي لقيادة هذا الجانب المشرق الذي تفوقت فيه المملكة، وتقدمت فيه بقوة.