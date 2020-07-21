رابطة دوري المحترفين تعلن بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية.. تعرَّف عليه

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الدليل الإرشادي لعودة مباريات الدوري، الذي يشمل بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أقام خلال الأيام القليلة الماضية الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية، بمشاركة رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورئيس اللجنة الطبية في الاتحاد، ونائب رئيس لجنة الحكام. وتم خلالها شرح بروتوكولات العودة إلى المسابقات، وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية.

ويمكن الاطلاع على بروتوكول المباريات والتنظيمات الإعلامية من خلال الرابط الآتي: https://spl.com.sa/system/files/SPLBESAFE_0.pdf