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الشوربجي لوزير الإعلام اليمني: الصحافة المصرية استعادت مكانتها العربية في عهد الرئيس

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الشوربجي لوزير الإعلام اليمني: الصحافة المصرية استعادت مكانتها العربية في عهد الرئيس السيسي الشوربجي لوزير الإعلام اليمني: الصحافة المصرية استعادت مكانتها العربية في عهد الرئيس

مصراوي Masrawy

05:45 م الثلاثاء 21 يوليه 2020

مصراوي

استقبل عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة، الثلاثاء، معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني والوفد المرافق له بمقر الهيئة.

ورحب رئيس وأعضاء الهيئة، بالوفد اليمني في بلدهم الثاني موطن العروبة وخط الدفاع الأول عن أمن واستقرار دول المنطقة، وبحثا أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الإعلام اليمنية.

وأكد الشوربجي أن الصحافة المصرية في عهد الرئيس استعادت مكانتها على مستوى الوطن العربي، ونجحت في مساندة الدولة المصرية ضد المؤامرات الخارجية وساندت الأشقاء العرب في مختلف المحافل وصد المخاطر التي تحيط بمنطقتنا، موضحاً أن الرئيس السيسي أرسى الاستقرار والأمن وقواعد الدولة المصرية الحديثة بكل مقوماتها ومحدداتها.

وأشار إلى استعداد الهيئة من خلال المؤسسات الصحفية القومية تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسات الصحفية اليمنية سواء بتدريب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية المصرية أو فيما يتعلق بتبادل الخبرات في المجالات المختلفة لصناعة الصحافة.

وأكد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، مكانة مصر الخاصة لدى الشعب اليمني مشيداً بما شهدته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات كبيرة في شتى المجالات واستعادة مصر لدورها الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحاً أن اليمن تُعَوّل على الدور المصري الفاعل في هذه المرحلة التاريخية لليمن والنطاق الإقليمي.

واتفق الجانبان على دراسة إعداد بروتوكول تعاون مشترك للتدريب والطباعة ليتم توقيعه خلال الفترة القادمة، وأكد رئيس الهيئة أن ذلك سيكون بداية لتعاون مشترك بين الطرفين.

وفي نهاية اللقاء، تقدمت الهيئة درع تقدير وامتياز لوزير الإعلام اليمني، متمنية استمرار العلاقات الوثيقة والمتينة بين البلدين الشقيقين الممتدة على مدار عقود طويلة

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