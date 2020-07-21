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وشدد على أن الوضع على الأرض في ليبيا بات بالغ الخطورة، متمنياً أن تنجح المسارات السياسية في حلحلة الأزمة والبناء على المحادثات السابقة التي تمت مع أطراف دولية مثل الولايات المتحدة وقبلها روسيا.
وقال إن التباحث مع روسيا خلال الفترة الحالية مهم جداً لأنها طرف فاعل ومؤثر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر في أضعف فتراتها.
وأشار إلى أن أمريكا غير مستعدة للتأثير في ليبيا، ومعتبرًأ أن أفضل التوجهات هي تكثيف التنسيق مع الروس، خاصة أن الولايات المتحدة منشغلة بعام الانتخابات.
وأعلن مجلس النواب المصري، الاثنين، موافقته بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.