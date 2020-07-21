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مستقبل وطن بديروط يكرم مدحت القاضي

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مستقبل وطن بديروط يكرم مدحت القاضي مستقبل وطن بديروط يكرم مدحت القاضي

مصراوي Masrawy

03:06 م الثلاثاء 21 يوليه 2020

أسيوط - محمود عجمي:

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، مدحت القاضي، رئيس المدينة، على جهوده خلال فترة عمله منذ أن تدرج من رئيسًا لوحدات القروية حتى منصبه الحالي.

وأهدت شيماء عثمان كيلاني، أمين العلاقات الحكومية في حزب مستقبل وطن بديروط، درع الحزب للمهندس مدحت القاضي في حضور إيهاب محمد علي، الأمين المساعد لمستقبل وطن في ديروط، وحامد الببلاوي أمين التنظيم، ومحمد صلاح أمين الإعلام.

وقالت شيماء كيلاني إن حزب مستقبل وطن دائمًا يهدف إلى تكريم القيادات البارزة والمؤثرة في العمل العام، تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع والمواطنين، لذا كان لزامًا تقديم درع الحزب لرئيس مدينة ديروط.

وأشارت شيماء كيلاني إلى أن تكريم القاضي لم يكن على عمله في رئاسة المركز لكن على مجمل خدماته في المدينة منذ أن تدرج بها من رئيسًا لوحدات قروية بداية من عام 2004 حتى آخر منصب له.

وأفادت شيماء إلى أن المهندس محمود فهمي النمر، أمين مستقبل وطن في ديروط، يحرص بشكل دائم على توجيه الأعضاء لتشجيع البارزين في كافة المجالات التي تخدم أهالي المدينة.

مستقبل وطن في ديروط

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