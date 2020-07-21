الاردن : مطالبة باحتساب خدمة المعلمين المجازين والمعارين في الخارج

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جي بي سي نيوز :- طالب النائب خليل عطية في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باحتساب خدمة المعلمين المعارين والمجازين في الخارج .

وتاليا نص الرسالة :

دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز الأفخم،

تحية طيبة وبعد،،

وصلتنا العديد من المطالبات من مجموعة كبيرة من الإخوة المعلمين العاملين والمعارين بالخارج والذين يطالبون بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية نقابة المعلمين، حيث تم الإتفاق عليه دون التنفيذ، نرجوا من الحكومة تطبيق هذه المادة المهمة للمعلم على نظام التقاعد المدني، ونصها كالتالي:

لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

اخوكم المهندس خليل حسين عطيه