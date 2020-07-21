محافظ أسوان ينعى رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بأسوان

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أسوان– إيهاب عمران:

نعت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، الصحفي أحمد الزيات، مدير مكتب جريدة الوفد، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بأسوان، ورئيس تحرير جريدة أسوان الحديثة.

ونعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الصحفي الراحل وقال: "في أوقات الحزن والأسى دائمًا تخرج المشاعر الصادقة وخاصة عندما تكون لفراق صاحب سيرة عطرة، يقترن اسمه بالعطاء اللا محدود وحب الناس وخدمة المجتمع من خلال عمله بالصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي صفات تتجلى في فقيدنا الفاضل المرحوم أحمد الزيات شيخ الصحفيين بأسوان".

وأضاف المحافظ: "كان الراحل نموذجًا للدفاع عن القضايا والمطالب الجماهيرية، ولذا سنذكره دائمًا بكل الخير والعرفان وستظل سيرته العطرة مقرونة بأعماله التي ستبقى في ذاكرة أسوان الغنية برجالها وأبنائها المخلصين، فتحية إلي روح فقيدنا الغالية متمنين أن يتغمده الله فسيح جناته وواسع رحمته و لأسرته وأهله الصبر والسلوان".