أخبار عاجلة

بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية -
هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها -
اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدة -
تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ أسوان ينعى رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بأسوان

Print
محافظ أسوان ينعى رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بأسوان محافظ أسوان ينعى رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بأسوان

مصراوي Masrawy

01:18 م الثلاثاء 21 يوليه 2020

أسوان– إيهاب عمران:

نعت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، الصحفي أحمد الزيات، مدير مكتب جريدة الوفد، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بأسوان، ورئيس تحرير جريدة أسوان الحديثة.

ونعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الصحفي الراحل وقال: "في أوقات الحزن والأسى دائمًا تخرج المشاعر الصادقة وخاصة عندما تكون لفراق صاحب سيرة عطرة، يقترن اسمه بالعطاء اللا محدود وحب الناس وخدمة المجتمع من خلال عمله بالصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي صفات تتجلى في فقيدنا الفاضل المرحوم أحمد الزيات شيخ الصحفيين بأسوان".

وأضاف المحافظ: "كان الراحل نموذجًا للدفاع عن القضايا والمطالب الجماهيرية، ولذا سنذكره دائمًا بكل الخير والعرفان وستظل سيرته العطرة مقرونة بأعماله التي ستبقى في ذاكرة أسوان الغنية برجالها وأبنائها المخلصين، فتحية إلي روح فقيدنا الغالية متمنين أن يتغمده الله فسيح جناته وواسع رحمته و لأسرته وأهله الصبر والسلوان".

الأستاذ أحمد الزيات

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط

مصر تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط

في "المُنيرة".. مصراوي داخل أول عيادة للاستشفاء من آثار كورونا (معايشة)

في "المُنيرة".. مصراوي داخل أول عيادة للاستشفاء من آثار كورونا (معايشة)

مصر تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط

مصر تُعلن عن إجراء تدريب بحري مشترك مع فرنسا في البحر المتوسط

8 الصبح - "8 الصبح Kids"..يوميات وعادات أطفالنا بالخارج وأسرهم..وإرتباطها بالتقاليد المصرية

8 الصبح - "8 الصبح Kids"..يوميات وعادات أطفالنا بالخارج وأسرهم..وإرتباطها بالتقاليد المصرية

شبكة عيون الإخبارية