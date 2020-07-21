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بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء
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السبت 25 يوليو 2020 07:57 مساءً
"بلدية القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري
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السبت 25 يوليو 2020 07:57 مساءً
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا
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السبت 25 يوليو 2020 07:57 مساءً
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
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السبت 25 يوليو 2020 07:43 مساءً
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة
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السبت 25 يوليو 2020 07:36 مساءً
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية
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السبت 25 يوليو 2020 07:36 مساءً
رغم إعلان حالة الطوارئ بالولاية.. مسلحون يقتلون 20 قروياً في دارفور السودانية
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السبت 25 يوليو 2020 07:36 مساءً
هذه هي علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص.. تعرَّف عليها
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السبت 25 يوليو 2020 07:36 مساءً
اتحاد التجديف يسعى لتوسيع ممارسة اللعبة.. منتجع نوفا المحطة الجديدة
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السبت 25 يوليو 2020 07:36 مساءً
تعهّد باختيار امرأة للمنصب.. "بايدن" يستعد لإعلان نائبته في انتخابات الرئاسة
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السبت 25 يوليو 2020 07:36 مساءً
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8 الصبح - قراءة في آخر الإشادات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا
DMC
DMC
الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:26 صباحاً
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