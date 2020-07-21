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.. 5842 إصابة و153 حالة وفاة بكورونا آخر 24 ساعة

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روسيا.. 5842 إصابة و153 حالة وفاة بكورونا آخر 24 ساعة .. 5842 إصابة و153 حالة وفاة بكورونا آخر 24 ساعة
ليرتفع إجمالي المصابين إلى 783228 بينهم 12580 حالة وفاة

روسيا.. 5842 إصابة و153 حالة وفاة بكورونا آخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ انخفاضًا عن 5940 في اليوم السابق؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 153 مقابل 85 أمس.

بذلك بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 783228، منها 12580 وفاة، حسب ما جاء في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة .

وذكر التقرير أن عدد المتعافين زاد بواقع 8782 ليصل إلى 562384 شخصًا؛ فيما تبقى هناك 208364 حالة نشطة.

وذكر البيان أن 24.2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض. فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية