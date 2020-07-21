الاردن : ورقة امتحان تاريخ الاردن للتوجيهي مفبركة وغير صحيحة

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جي بي سي نيوز :- حذرت وزارة التربية والتعليم من تداول ورقة مفبركة لامتحان التوجيهي لمبحث تاريخ الاردن الذي سيمتحن به الطلبة يوم غد الثلاثاء.

وأكد امين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان ما تم تداوله عار عن الصحة وان ورقة الاسئلة غير صحيحة ومن شأنها التشويش على الطلبة والتأثير على الامتحان الذي سار منذ اول جلساته وفق ما هو مخطط له وبكل هدوء في جميع القاعات بالمملكة وسط ارتياح عام من الطلبة لمستوى الامتحان وإجراءات عقده.

وقال الدكتور العجارمة إن الوزارة ستلاحق قانونيا وبالتعاون مع الجهات المعنية كل من يقف خلف هذه المحاولات للتأثير على سير الامتحان وإثارة التوتر والقلق عند الطلبة، الذين دعتهم الى عدم تداول هذه الورقة وكذلك عدم الالتفات الى هذا النوع الشائعات والتركيز على ما تبقى من جلسات الامتحان.