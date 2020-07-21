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"السديس" يوصي ببذل مزيد من الجهود للتسهيل على "ضيوف الرحمن"

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"السديس" يوصي ببذل مزيد من الجهود للتسهيل على "ضيوف الرحمن" "السديس" يوصي ببذل مزيد من الجهود للتسهيل على "ضيوف الرحمن"
رئيس شؤون الحرمين اجتمع بالوكلاء لمناقشة استعدادات استقبال الحجاج

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، بالوكلاء، لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

وأثنى السديس، على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوصى الرئيس العام ببذل مزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة.

وشدّد السديس، على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر المستجد -بإذن الله تعالى-.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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