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أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة

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أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" و498 حالة وفاة
إسبانيا سجلت 4581 إصابة.. وإجمالي الوفيات ببريطانيا يتعدى الـ45 ألفاً

أمريكا تسجل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بـ

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,201 إصابة جديدة و498 حالة وفاة بسبب .

وتفصيلاً، أشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيها وصل إلى 3,761,362، فيما بلغ عدد الوفيات 140,157 حالة وفاة.

وسجلت بريطانيا ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 45312 حالةً بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم أنها أحصت 580 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 295372 حالةً، مضيفة أنها أجرت منذ بداية انتشار الفيروس أكثر من 10 ملايين كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالعدوى أو ممن أصيبوا بها فعلاً.


وسجلت إسبانيا 4581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 264836 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 28422 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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