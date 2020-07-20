"التجارة" تشهِّر بمقيم إثر حيازته لحومًا فاسدة ونقلها بطريقة مخالفة في مكة

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شهَّرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سودانية؛ وذلك إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لحيازته اللحوم الفاسدة، ونقلها بطريقة مخالفة للمواصفات في مكة المكرمة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، الذي نص على فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

يُشار إلى أن "التجارة" تمنح مكافأة مالية للمبلِّغين عن جريمة التستر التجاري، تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

وتحث "التجارة" عموم المواطنين والمقيمين بمناطق السعودية كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.