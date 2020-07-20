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لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS

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لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS

مصراوي Masrawy

09:39 م الإثنين 20 يوليه 2020

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة نجحت اليوم في أول عملية تكويد المزارع بنظام الـGBS، ضمن إجراءات الحجر الزراعي لضمان عدم تكويد المزرعة أكثر من مرة.

وأضاف "العطار" في تصريح لمصراوي، أن المنظومة طبقت على أحد المزارع بمحافظة أسيوط، لافتًا إلى استمرار تطبيق هذه المنظومة على باقي المزارع.

وأوضح "العطار"، أن تطبيق هذه المنظومة يضمن عدم تكرار التكويد مرة أخرى، وضمان الإنتاجية الحقيقية للمزرعة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان المصدر يقوم بتكرار التكويد أو جلب منتجات من الخارج وتصدرها على أنها من نفس المزرعة التي تم تكويدها.

وتابع رئيس الحجر الزراعي: "الوزارة نجحت في فتح أسواق جديدة ومضاعفة الكميات والمساحات المنزرعة"، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ علي هذه السمعة.

يذكر أن صدرت حتى الآن ما يقرب من 3 ملايين 740 ألف طن، حسب آخر بيان صادر عن إدارة الحجر الزراعي.
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