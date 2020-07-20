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13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند)

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13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند) 13 بينهم سيدة.. القائمة النهائية لمرشحي السويس بعد استبعاد 4 مرشحين (مستند)

مصراوي Masrawy

06:36 م الإثنين 20 يوليه 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة السويس، برئاسة المستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس الابتدائية اليوم الإثنين، الكشوف النهائية للمرشحين بالنظام الفردي، بعد استبعاد لجنة فحص الطلبات 4 مرشحين من الذين تقدموا بأوراق ترشحهم أمام اللجنة في السويس.

ضمت القائمة النهائية 13 مرشحًا، هم: سيد عبده حامد مرشح عن حزب مستقبل وطن - رمز قلم، وإكرامي قطب محمد إسماعيل وشهرته إكرامي قطب - مرشح مستقل - رمز ساعة يد، وعصام غريب حسن محمد وشهرته عصام غريب - ورمزه الأتوبيس، وفادي عادل وديع - رمز صقر، وماجدة محمود حسن، رمز كف.

كما ضمت القائمة المرشحين كامل مرزوق عبد الحق - رمز غزال، وإيهاب عبد الله عوض وشهرته الدكتور إيهاب سراج الدين - رمز أسد، والسيد أحمد محمد موسى وشهرته المستشار سيد موسى - مرشح حزب الوفد الجديد - رمز نخله، ووائل محمد عبد المقصود جاد الله - رمز السهم، ومحمد سعد حجازي السيد وشهرته محمد سعد حجازي - مرشح عن حزب المؤتمر - رمز السيف.

كما ترشح باسم حسين حافظ مصطفى - رمز مدفع، وعلى محمود سليمان السمان وشهرته المهندس على سليمان - رمز السفينة، وصلاح أحمد يوسف - رمز فيل.​
القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الشيوخ نظام الفردي بالسويس

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