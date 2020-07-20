أخبار عاجلة

تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية -
8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

85 نائبا يرفضون بيان الطراونة وإقحامه في مسائل أسرية خاصة

Print
85 نائبا يرفضون بيان الطراونة وإقحامه في مسائل أسرية خاصة 85 نائبا يرفضون بيان الطراونة وإقحامه في مسائل أسرية خاصة

جي بي سي نيوز:- استهجن 85 نائبا استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها.

ورفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له اليوم الاحد، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس.

واوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.

واستغرب الموقعون، ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكرة في ملعب الرأي العام بدل ان يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين ان هذا المنطق هو الذي يمثلنا.

ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.

وتابع: ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص او قضية بعينها لأسباب سياسية، مؤكدين ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم في كشف الفساد والمفسدين واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة او الادانة، اما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة الى منطق شريعة الغاب.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
قبرص تسلم أميركا عنصراً من حزب الله متهماً بتجارة المخدرات

قبرص تسلم أميركا عنصراً من حزب الله متهماً بتجارة المخدرات

الرزاز : موقف الأردن ثابت تجاه إجراءات إسرائيل في ضم أراض من الضفة الغربية

الرزاز : موقف الأردن ثابت تجاه إجراءات إسرائيل في ضم أراض من الضفة الغربية

تقرير: روسيا أرسلت "دلافين مدربة" للحرب في سوريا

تقرير: روسيا أرسلت "دلافين مدربة" للحرب في سوريا

دياب: موجة قوية من الداخل والخارج تستهدف لبنان

دياب: موجة قوية من الداخل والخارج تستهدف لبنان

شبكة عيون الإخبارية