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لمواجهة كورونا.. "أطباء سوهاج" تتبرع بمستلزمات طبية لمستشفيي الهلال والحميات (صور)

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لمواجهة كورونا.. "أطباء سوهاج" تتبرع بمستلزمات طبية لمستشفيي الهلال والحميات (صور) لمواجهة كورونا.. "أطباء سوهاج" تتبرع بمستلزمات طبية لمستشفيي الهلال والحميات (صور)

مصراوي Masrawy

04:48 م الإثنين 20 يوليه 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تبرعت النقابة الفرعية للأطباء في محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، بمستلزمات طبية لمستشفيي حميات سوهاج ومستشفى الهلال للتأمين الصحي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو نقابة أطباء ، إنه جرى توزيع مستلزمات وقاية شخصية للفرق الطبية وأجهزة قياس أكسجين بالدم بمستشفى حميات سوهاج، مستشفى الهلال للتأمين الصحي.

وأضافت سلامة أنه جرى توزيع المستلزمات في حضور الدكتور إسحق إبراهيم أمين عام نقابة أطباء سوهاج، الدكتورة رانيا الباهي مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء سوهاج، الدكتور أحمد حسين.

وأوضحت عضو نقابة أطباء مصر أنه جرى جمع تبرعات لشراء مستلزمات بأعلى جودة كمساعدة للأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

ووجهت سلامة الشكر للدكتور عمرو الرشيدي مدير مستشفى الحميات، الدكتور محمد عبدالرحيم مدير مستشفي الهلال التأمين الصحي لما يبذلوه من جهود في التعامل مع الحالات المرضية لمصابي المستجد.​

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