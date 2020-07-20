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"تعليم دمياط" تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة

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"تعليم دمياط" تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة "تعليم دمياط" تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة

مصراوي Masrawy

04:17 م الإثنين 20 يوليه 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عادل عثمان، عن حاجة المديرية لشغل وظائف إشرافية من العاملين بالتربية والتعليم، طبقًا للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم الإثنين، أن المديرية حددت حاجتها لشغل وظائف مدير، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل لمدارس التعليم العام والتعليم الفني، بالإضافة إلى وظائف التوجيهات الفنية والخدمات "موجه وموجه أول وموجه عام".

وأضاف أنه يجرى تقديم الأوراق بالوظائف المختصة بالإدارات التعليمية، في موعد غايته شهر من الإعلان.​

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