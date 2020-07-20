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ضبط 62 طن مواد غذائية و1500 طن مواد تموينية مغشوشة بالقليوبية- (صور)

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ضبط 62 طن مواد غذائية و1500 طن مواد تموينية مغشوشة بالقليوبية- (صور) ضبط 62 طن مواد غذائية و1500 طن مواد تموينية مغشوشة بالقليوبية- (صور)

مصراوي Masrawy

12:46 م الإثنين 20 يوليه 2020

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها الحملات، في مجال حماية البيئة ضبط أشخاص لإدارتهم 4 مصانع "بدون ترخيص" وحيازتهم ( 62.5 طن مواد غذائية – 1564.5 طن مواد بلاستيكية ومصنعاتها – 62.5 طن + 650 قطعة ألومونيوم ومصنعاتها) مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة القليوبية.

كما ضبطت الحملات 15 سيارة بنطاق محافظة القاهرة، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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