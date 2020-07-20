أخبار عاجلة

8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
ملعب ONTime - محمد عادل : نحلم ونسعي بشدة لتاهل المقاولون العرب إلي البطولات الإفريقية مجددا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة- (صور)

Print
الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة- (صور) الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة- (صور)

مصراوي Masrawy

12:18 م الإثنين 20 يوليه 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

download (1)

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حصل إيه النهاردة في مصر

حصل إيه النهاردة في مصر

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

قراءة في بيان وزراة الصحة اليوم وسبب تراجع أعداد الإصابات ونصائح طبية ونفسية مهمة| #من_مصر

قراءة في بيان وزراة الصحة اليوم وسبب تراجع أعداد الإصابات ونصائح طبية ونفسية مهمة| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية