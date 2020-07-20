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بالصور.. ننشر القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بالشرقية

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مصراوي Masrawy

11:58 م الأحد 19 يوليه 2020

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الشرقية، برئاسة المستشار محمد سرحان رئيس المحكمة، عن الأسماء والرموز الانتخابية للقائمة النهائية لخوض سباق الترشح، والتي ضمت 42 مرشحًا على المقاعد الفردية، بعد استبعاد 22 مرشحًا، بالإضافة إلى طلبات الترشح الخاصة بقائمة وحيدة، وهي قائمة التحالف الوطني "من أجل "، والتي ضمت 15 مرشحًا أساسيًا، بينهم ثلاث سيدات، ومثلهم مرشحين احتياطيين.

شهدت القائمة النهائية تواجد أسماء بارزة بين المرشحين، مثل الدكتور عبدالحكيم نور الدي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق.

ضمت قائمة التحالف الوطني "من أجل مصر" سبعة مرشحين عن محافظة الشرقية، وهم كلًا من: "اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق، والمهندس أحمد الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، بالإضافة إلى العقيد أحمد عبدالجواد، والدكتورة يسرا أباظة، وأيمن محمد حامد شريف، جميعهم عن حزب مستقبل وطن، وإبراهيم شحاتة، عن حزب المؤتمر، ونيفين جورج، عن حزب مصر الحديثة".

وتلقت محكمة الزقازيق الابتدائية طلبات المرشحين عن الدائرة الثالثة "شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات بواقع 15 مقعدًا، تحظى فيها محافظة الشرقية وحدها بـ 7 مقاعد، مقابل مقعدين لمحافظة دمياط، ومقعدين لمحافظة الإسماعلية، ومقعد واحد لمحافظات: "بور سعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء".

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