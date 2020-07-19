بالصور.. قبول أوراق 29 مرشحًا لانتخابات الشيوخ بأسيوط واستبعاد 3

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مصراوي Masrawy



أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت لجنة الفحص القضائية المختصة بمراجعة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، مساء اليوم الأحد، عن قبول أوراق 29 مرشحًا لخوض الانتخابات، بينما جرى استبعاد 3 مرشحين لأسباب عدم استكمال أوراق الترشح وعدم تقديم الكشف الطبي.

وحصل مصراوي على قائمة أسماء المرشحين المستبعدين من مارثون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، وأسباب الاستبعاد بنظام الفردي.

وجاءت أسماء المرشحين الذين جرى قبول أوراقهم رسميًا من قبل لجنة الفحص القضائية كالتالي: مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن وشهرته "مجدى سليم" سكرتير عام محافظة أسيوط سابقا، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب، وعصام الدين عبدالغنى يسن سيد بركات وشهرته "عصام بركات" مدير عام منطقة ضرائب أسيوط العامة، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز الأباجورة، ومحمد عبدالمنعم زين قرشى، وشهرته "حماده قرشى" حاصل على بكالوريوس تجاره، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز قلم، ومصطفى محمود إبراهيم عبدالمجيد، وشهرته "مصطفى الكحيلى" مدير وشريك احدي شركات الاستثمار والمقاولات، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز سنبلة قمح.

وشملت الأسماء أيضًا: على سيد محمد عبدالجليل، استاذ بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية جامعة أسيوط، مرشح مستقل، رمز ساعة يد، وعادل محمد حجازى احمد، وشهرته "ناجى حجازى" محامي حر، مرشح مستقل، رمز حصان، وعلى لافى على حسن، لواء شرطة بوزارة الداخلية، مرشح مستقل، رمز مدفع، و احمد خليفة عبدالله دياب، ليسانس حقوق، مرشح مستقل، رمز عنقود عنب، وهشام يوسف فهمى يوسف، وشهرته "هشام فهمى" محامى حر وحاصل على دكتوراه في القانون، مرشح مستقل، رمز أسد.

ومن بين الأسماء المقبولة: رمضان سيد محروس ابوزيد، وشهرته "رمضان الشاعر" معلم دراسات اجتماعية بمدرسة السلام الاعدادية بعرب التتاليه، مرشح مستقل، رمز مثلث، واحمد سيد على سيد، وشهرته "احمد الطماوى" مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب ثان أسيوط، مرشح مستقل، رمز جهاز تكييف، وصلاح خليل تونى خليل، وشهرته "صلاح التونى" بالمعاش، مرشح حزب المؤتمر، رمز سيف، ومحمد فرغلى محمد محمد، وشهرته "محمد الدرملى" باحث تنمية ادارية بهيئة الاسعاف المصرية باسيوط، مرشح مستقل، رمز غصن الزيتون.

وتضمنت الأسماء: عز حمزه على ابو يونس، وشهرته "عز ابو يونس" باحث شئون ادارية الادارة الصحية بأبوتيج، مرشح مستقل، رمز سيارة إسعاف، ومحمد سيد سليمان احمد، وشهرته "محمد شيخون" ليسانس حقوق، مرشح مستقل، رمز صقر، وناصف شاكر سيد محمود، استاذ دكتور جامعى كلية الاداب جامعة اسيوط، مرشح مستقل، رمز الفيل، وحامد فوزي سعد سيد، وشهرته "حامد السيد" محامى حر، مرشح حزب حماة الوطن، رمز "تاج"، وايهاب حلمى رزق الله عوض، مدير احدى شركات الاحذية، مرشح مستقل، رمز "الاتوبيس".

وشملت الأسماء أيضًا: عصمت جلال عبدالحفيظ درويش، وشهرتها "عصمت جلال" معلم مدرسة ابوتيج الثانوية الزراعية، مرشح مستقل، رمز "سكينة"، وممدوح يوسف فرغلى عبدالغني، وشهرته "ممدوح الملاخ" محامى حر، مرشح مستقل، رمز "التمساح"، ومحمد أحمد فرغلى مصطفى، وشهرته "محمد الصحفي" ضابط شرطة سابق، مرشح مستقل، رمز "سهم"، ومحمد عبدالسلام على حسانين، وشهرته "محمد عبدالسلام مك"، عقيد بالقوات المسلحة سابقا، مرشح حزب الوفد الجديد، رمز "نخله".

كما شملت الأسماء أيضًا: نتعى موريس عبدالله سليمان، صيدلي حر، مرشح مستقل، رمز طائرة هليكوبتر، وشوفي احمد محمد احمد مهران الغطريفي، وشهرته "ايهاب الغطريفي" حاصل على ماجستير في القانون الخاص، مرشح حزب حماة الوطن، رمز "ماسة"، وهانى سعد راضى عثمان، مدير منطقة بشركة تنمية خدمات المشروعات الصغيرة، مرشح حزب حماة الوطن، رمز "جرار زراعي"، و ايمن عيد محمد ابراهيم، وشهرته "ايمن عيد طه" رئيس قسم الأمن الجمركي بمطار اسيوط، مرشح حزب حماة الوطن، رمز "غزال".

وتضمنت الأسماء: أحمد مرسى أحمد مرسى، وشهرته "أحمد الحبروني" حاصل على بكالوريوس تجارة، مرشح مستقل، رمز "بندقية صيد"، وعبدالناصر مصطفى سالم منصور، وشهرته "ناصر مصطفى نبق" عامل بمسجد إدارة أوقاف ابنوب، مرشح مستقل رمز "نجفة"، ومنتصر مالك يعقوب قلدس، وشهرته "منتصر العمدة" محامى حر، مرشح مستقل رمز "شاكوش".