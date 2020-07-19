أخبار عاجلة

كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ -
"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ -
العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

استبعاد 6 فردي وقائمتين.. ننشر أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بالإسكندرية (مستند)

Print

مصراوي Masrawy

10:33 م الأحد 19 يوليه 2020


الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، مساء اليوم الأحد، الكشوف الرسمية للمرشحين على المقاعد الفردية وقوائم غرب الدلتا.

ووفقًا للكشوف -التي حصل مصراوي على نسخة منها- جرى استبعاد 6 مرشحين على المقاعد الفردية في الإسكندرية، بينهم مرشحين اثنين من حزب النور و4 مستقلين، ليصبح إجمالي العدد 66 مرشحا بدلا من 72 يتنافسون على 7 مقاعد.

وقررت اللجنة استبعاد قائمتين عن محافظات غرب الدلتا "الإسكندرية- البحيرة – مطروح" وهي "المصرية .. تحيا "، و"الاتحاد"، بسبب عدم استكمال الأوراق، لتصبح القائمة الوحيدة المتبقية لخوض الانتخابات هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويستحوذ حزب مستقبل وطن على 11 مقعدًا بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح، إلى جانب مقعد واحد لحزب الوفد بالبحيرة، وآخر لحزب التجمع بالإسكندرية، ومقعد لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ومقعد لحزب الحرية المصري بالإسكندرية.

وجرى تمثيل المرأة بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" بعدد 3 مقاعد منهم مقعدين بالإسكندرية، وهن"الدكتور هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، ودينا محمد هلالي من حزب الحرية المصري".

وتوضح الكشوف التالية أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، وذلك قبل مرحلة تلقي التظلمات والطعون، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية:

635421

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حصل إيه النهاردة في مصر

حصل إيه النهاردة في مصر

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

٢٣يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز خلاص الفلاح المصري من الإقطاع الحلقة الكاملة| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

قرارات جديدة لرئيس الوزراء سيتم العمل بها من 26 يوليو| #من_مصر

قراءة في بيان وزراة الصحة اليوم وسبب تراجع أعداد الإصابات ونصائح طبية ونفسية مهمة| #من_مصر

قراءة في بيان وزراة الصحة اليوم وسبب تراجع أعداد الإصابات ونصائح طبية ونفسية مهمة| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية