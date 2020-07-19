استبعاد 6 فردي وقائمتين.. ننشر أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بالإسكندرية (مستند)

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مصراوي Masrawy



الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، مساء اليوم الأحد، الكشوف الرسمية للمرشحين على المقاعد الفردية وقوائم غرب الدلتا.

ووفقًا للكشوف -التي حصل مصراوي على نسخة منها- جرى استبعاد 6 مرشحين على المقاعد الفردية في الإسكندرية، بينهم مرشحين اثنين من حزب النور و4 مستقلين، ليصبح إجمالي العدد 66 مرشحا بدلا من 72 يتنافسون على 7 مقاعد.

وقررت اللجنة استبعاد قائمتين عن محافظات غرب الدلتا "الإسكندرية- البحيرة – مطروح" وهي "المصرية .. تحيا مصر"، و"الاتحاد"، بسبب عدم استكمال الأوراق، لتصبح القائمة الوحيدة المتبقية لخوض الانتخابات هي "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويستحوذ حزب مستقبل وطن على 11 مقعدًا بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" منهم 6 بالبحيرة و4 بالإسكندرية وواحد بمطروح، إلى جانب مقعد واحد لحزب الوفد بالبحيرة، وآخر لحزب التجمع بالإسكندرية، ومقعد لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ومقعد لحزب الحرية المصري بالإسكندرية.

وجرى تمثيل المرأة بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" بعدد 3 مقاعد منهم مقعدين بالإسكندرية، وهن"الدكتور هند حنفي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، ودينا محمد هلالي من حزب الحرية المصري".

وتوضح الكشوف التالية أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، وذلك قبل مرحلة تلقي التظلمات والطعون، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية: