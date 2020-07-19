بيمكو: شراكة القطاعين العام والخاص مخرج العالم من الأزمة

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مباشر- أحمد شوقي: صدم فيروس كورونا الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وسط توقعات بأن تكون عملية التعافي من أزمة الوباء قاسية وغير متسقة.

ومع ذلك، تخلق هذه الأزمة أيضًا فرصًا لتوحيد مجموعات المستثمرين المتباينة تاريخياً للمساعدة في بناء الاستدامة والمرونة للاقتصاد والسوق، بحسب "سكوت ماثر" في رؤية تحليل عبر شركة "بيمكو".

يمكن أن تكون الشراكات والحلول بين القطاعين العام والخاص التي تجلب العالم الغامض إلى حد ما من "تمويل التنمية" إلى ممارسة الاستثمار السائدة، تطوراً هاماً ومفيداً للخروج من هذه الفترة الصعبة للغاية.

ومن المرجح أن يسرع الوباء الحالي الاتجاهات الاقتصادية القائمة، في حين أن تغيير التفضيلات بين المدخرين والمستهلكين سيغير هيكل الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم.

وفي العالم المتقدم، انخفضت العائدات بشكل كبير مما ألحق الضرر بالمدخرين وخاصة أولئك الأقرب إلى التقاعد.

في حين أن السيولة المتزايدة التي توفرها البنوك المركزية دعمت تقييمات سوق الأسهم، إلا أنها تعمل فقط على سحب العوائد المستقبلية للأسهم إلى الوقت الحاضر، مما يؤدي إلى انخفاض توقعات عائد الأسهم في المستقبل.

بينما يعاني العالم النامي من عكس ذلك، حيث العديد من الاقتصادات النامية وخاصة في أفريقيا لديها التركيبة السكانية الأصغر لكنها تفتقر إلى رأس المال والبنية التحتية اللازمة لتسخير طاقة السكان من أجل توفير الازدهار في المستقبل.

في الولايات المتحدة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نصف جميع الوظائف في الدولة و64 بالمائة من الوظائف الجديدة.

كما توجد نفس الديناميكية في أفريقيا، حيث تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60 بالمائة من إجمالي العمالة وأربعة من كل خمس وظائف جديدة.

إذن، الأمر المفقود هو قدرة القطاع الخاص على تمويل كل من البنية التحتية واحتياجات رأس المال لهذه الشركات، ويضخم الوباء هذه الضرورة.

تاريخياً، وجد فائض رأس المال من البلدان المتقدمة طريقه إلى العالم النامي من خلال الحكومات.

وأنشأت مؤسسات تمويل التنمية العابرة للحدود - مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية - شبكات وعمليات تتيح لها الإقراض المباشر للشركات في العالم النامي، وهي فعالة للغاية في مصادر وإدارة هذه الاستثمارات.

أما القناة الأخرى كانت للقطاع الخاص الذي يستثمر في السندات الحكومية في الأسواق الناشئة، والتي تم استخدامها بدورها لتمويل البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها.

لكن ما لا يزال غير مطور هو قدرة القطاع الخاص على استخدام فائض مدخراته لتمويل مشاريع البنية التحتية والشركات في الأسواق النامية مباشرة.

وفي حين أن هناك دورًا كبيرًا للقطاع الخاص للمساعدة في تسهيل هذه التدفقات، لا يمكن للقطاع الخاص القيام بذلك بمفرده حيث أنه لا يمتلك الخبرة التقنية في إقراض السوق المحلية في الاقتصادات النامية.

كما أن بناء قدرات الإقراض المباشر أمر مكلف للغاية حتى ضمن الأطر القانونية التي تم اختبارها بمرور الوقت في أسواق رأس المال الأكثر كفاءة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن تصميم منصة في الاقتصادات النامية باستخدام القطاع الخاص هو ببساطة تكلفة باهظة، أو كان كذلك.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تملأ فيه الشراكات بين القطاعين العام والخاص الفراغ، ونظرًا لأن مؤسسات تمويل التنمية العابرة للحدود تتمتع بالخبرة الفنية وشبكات الوصول، فإذا تمكنا من تطوير شراكة ناجحة بين مالكي أصول القطاع الخاص وهذه المؤسسات، فيمكننا تشكيل سيناريو فريد من نوعه مفيد للجميع.

مثل هذه الشراكة ستسمح لشركات السوق النامية المحلية بالوصول إلى رأس مال طويل الآجل للبنية التحتية والمشاريع الأخرى كثيفة رأس المال.

كما يمكن أن توفر مؤسسات التنمية العالمية الخبرة الفنية في صفقات المصادر والحصول على مصدر للدخل لهذه الخدمة، الأمر الذي سيزيد بدوره من قدرتها على الإقراض ومضاعفة مدى وصولها وتأثيرها - خاصة الملحة في الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية الحالية.

هناك أيضًا دور لمؤسسات التنمية الدولية الأصغر، والتي يمكنها المشاركة في تقاسم المخاطر من خلال ترتيبات مبتكرة وبالتالي الحصول على وصول عالمي لمهمتها.

وسيؤدي توسيع المخاطر إلى زيادة قاعدة المستثمرين المؤهلين في الأسواق المتطورة من صناديق التقاعد إلى شركات التأمين على المعاشات التقاعدية، وبالتالي من المحتمل فتح كمية كبيرة من الأصول غير القادرة حاليًا على المشاركة في تطوير تمويل السوق.

هناك أيضًا دور حاسم لشركات إدارة الأصول، نظرًا لخبرتها الاستثمارية ومعرفتها باحتياجات العملاء من المؤسسات والتجزئة حول العالم.

وبمساعدة من مديري الاستثمار، ستتمكن صناديق التقاعد وشركات التأمين من تجميع مواردهم وتخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية في مصادر متنوعة للعائد في الأسواق النامية، وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة لزيادة الاستثمار الموجه نحو الاستدامة، وخاصة تلك التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن المفترض أن فرصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناول اليد، وسوف تحفز الاستثمارات التي كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تنفيذها حتى الآن.

وإذا كان ذلك ناجحًا، فقد يكون حقًا مكسبًا للاقتصاديات المتقدمة والمشاركين في المعاشات التقاعدية وتمويل التنمية.