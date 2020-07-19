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متوفر على "جوجل بلاي".. "الكهرباء" تطلق تطبيقًا جديدًا لتسجيل قراءة العدادات

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مصراوي Masrawy

12:19 م الأحد 19 يوليه 2020

كتب- محمد صلاح:

قالت شركة "شعاع للخدمات العامة"، التي تعاقدت وزارة الكهرباء معها لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، إن تطبيق "shooaa" متوفر على متجر "جوجل بلاي" للتحميل والتسجيل مباشرة من الرابط:

https://play.google.com/store/apps/details?id=reading.shooaa

ويستطيع المواطن، وَفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بالشركة، تشغيل التطبيق على أي محمول يعمل بنظام الأندرويد؛ لتسجيل قراءة عداد الكهرباء الصحيحة عن طريقة تصوير العداد، ولتجنب أخطاء القراءات الخاطئة وزيادة شرائح فاتورة الكهرباء في حالة تأخر كشاف العداد أو حدوث أخطاء في الفواتير السابقة، وبعد تسجيل البيانات المطلوبة يقوم المواطن بتصوير قراءة عداد الكهرباء الحالية وإرسالها إلى الشركة عبر التطبيق مباشرة.

يأتي هذا مع استمرار عمل شركة "شعاع" في إرسال كشاف عداد الكهرباء في العديد من مناطق الجمهورية؛ حيث أكدت الشركة أن الموظف سوف يقوم بتصوير العداد ولن يعترف بأية قراءة لأي عداد إلا من خلال التصوير الحي.

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