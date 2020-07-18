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"مدني مكة" يحذِّر: أمطار ورياح على هذه المحافظات

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"مدني مكة" يحذِّر: أمطار ورياح على هذه المحافظات "مدني مكة" يحذِّر: أمطار ورياح على هذه المحافظات
"القرني" دعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البَرَد، وذلك على كل من محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات، بدءًا من يوم غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.. متمنيًا السلامة للجميع.حالة الطقس أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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