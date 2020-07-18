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بسبب "كورونا" .. الجزائر تتوقع خسائر بقيمة 272 مليون دولار لخطوطها الجوية

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بسبب "كورونا" .. الجزائر تتوقع خسائر بقيمة 272 مليون دولار لخطوطها الجوية بسبب "كورونا" .. الجزائر تتوقع خسائر بقيمة 272 مليون دولار لخطوطها الجوية
إجراءات العزل كبدت جميع القطاعات خسائر

بسبب

توقعت الجزائرية، اليوم (السبت)، أن تبلغ خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بسبب جائحة إلى 35 مليار دينار (272 مليون دولار) هذا العام.

وذكرت الحكومة أن جميع القطاعات الأخرى مُنيت بخسائر؛ بسبب القيود المفروضة على الحركة وإجراءات العزل العام، التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، بيّن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، خلال اجتماع مع رجال الأعمال والنقابات، أن تعليق الطيران تسبب في خسائر تقدر بنحو 16.31 مليار دينار بحلول إبريل (نيسان)، وهو رقم قد يقفز إلى 35 مليارًا بنهاية العام.

وأوقفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها الخارجية والداخلية في مارس (آذار)، قبل تسيير بعض الرحلات الجوية الطارئة بشكل رئيس من أوروبا وتركيا ودول الخليج.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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