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"الأحوال المدنية": ٤ خطوات لتصلك الوثائق إلى منزلك

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"الأحوال المدنية": ٤ خطوات لتصلك الوثائق إلى منزلك "الأحوال المدنية": ٤ خطوات لتصلك الوثائق إلى منزلك

قالت "الأحوال المدنية" إنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة "أبشر"، يمكن للمستفيد تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصال ذلك عبر عنوانه الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة المقر.

وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر": "لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونيًا، عبر منصة "أبشر"، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة إلى زيارتنا، وذلك باتباع الآتي: تسجيل الدخول في حسابك في "أبشر"، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد".الأحوال المدنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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