مطرانية المنيا: تجريد كاهن بسبب الشكاوى

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، اليوم السبت، قرارًا بتجريد "شلح أو فصل" كاهن.

وجاء في بيان المطرانية: "أنه بعد الإطلاع على الشكاوى الواردة للمطرانية، من بعض أفراد من شعب كنيسة مارجرجس بالفكرية بأبوقرقاص، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعلى المستندات الموجودة بالملف، وما نشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات المجلس الإكلريكي، والاستماع لكثير من الأطراف ذات الصلة بالموضوع قررنا: تجريد القمص "ر.ع.خ" من رتبة الكهنوت وعودته لاسمه العلماني "ي.ع.خ"، وبذلك تكون قد انقطعت صلته بالكهنوت والخدمة بالكنيسة".​

