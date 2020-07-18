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"العدل" تنقل مقر انعقاد جلسات محكمة طلخا وجنايات الجيزة ومحكمة السادات - (مستند)

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مصراوي Masrawy

11:30 ص السبت 18 يوليه 2020

كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدرت وزارة العدل، 4 قرارات لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة طلخا لشئون الأسرة إلى محكمة طلخا الجزئية، ومقر انعقاد جلسات الدائرتين، الدائرة رقم 15 جنايات الجيزة، ومقر انعقاد جلسات محكمة السادات (مدني كلي- مدني نستأنف- جنح مستأنف) إلى مقر مجمع محاكم السادات، مقر انعقاد جلسات محكمة فرشوط لشئون الأسرة.

ونشر القرارات بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 162، الصادر في 18 يوليو 2020، جاء فيها القرار رقم 3993 لسنة 2020، بشأن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة طلخا لشئون الأسرة إلى محكمة طلخا الجزئية الكائن بشارع البحر الأعظم أمام نادي سماد طلخا بدلاً من المقر الحالي.

والقرار رقم 4022 لسنة 2020، بشأن نقل مقر انعقاد جلسات الدائرتين، الدائرة رقم 15 جنايات الجيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "زينهم"، والدائرة رقم 24 جنايات الجيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "زينهم" إلى قاعة المحاكمات الجنائية بالكيلو 10.5 طريق الإسكندرية الصحراوي بدلًا من مقرها الحالي.

والقرار رقم 4023 لسنة 2020، بشأن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات (مدني كلي- مدني نستأنف- جنح مستأنف) إلى مقر مجمع محاكم السادات الكائن بشارع عمرو بن العاص، المنطقة الأولى مدينة السادات محافظة المنوفية، بدلًا من المقر الحالي.

والقرار رقم 4075 لسنة 2020، بشأن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة فرشوط لشئون الأسرة إلى المقر الجديد الكائن شارع مدخل فرشوط القبلي بجوار كوبري أولاد على بمحافظة قنا بدلًا من المقر الحالي.

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