وزارة العدل تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد أبوالنجا:

يعقد مركز الدراسات القضائية، دورة تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل قضاة بالمحاكم الابتدائية، والبالغ عددهم 691 قاضيا، بمقر المركز بالعباسية وبديوان عام الوزارة، حيث تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل اليوم السبت، أنه في إطار رؤية الوزارة بأهمية التدريب المستمر للقضاة وإعدادهم إعداداً راقيا يؤهلهم إلى المواقع الجديدة في عملهم، تم إعداد الدورة والتي تستمر أسبوعين لكل مجموعة.

وتهدف الدورة إلي الارتقاء بمستوي القضاة الجدد، وصقلهم بالمهارات اللازمة في عملهم القضائي، وتأهيلهم عن طريق المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل منهج الدورة الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية، فضلاً عن الموضوعات المستحدثة التي تتعلق بمهارات اتخاذ القرار وإدارة الوقت وصياغة الأحكام وتسبيبها، والتي تثري قدرات القاضي وتنمي ملكاته الفنية والإدارية، ويحاضر في تلك الدورة نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي.