أخبار عاجلة

محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل -
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية" -
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا -
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية -
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء -
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج -
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني -
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية -
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

وزارة العدل تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء

Print
وزارة العدل تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء وزارة العدل تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء

مصراوي Masrawy

11:17 ص السبت 18 يوليه 2020

كتب- أحمد أبوالنجا:

يعقد مركز الدراسات القضائية، دورة تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل قضاة بالمحاكم الابتدائية، والبالغ عددهم 691 قاضيا، بمقر المركز بالعباسية وبديوان عام الوزارة، حيث تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتعايش مع .

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل اليوم السبت، أنه في إطار رؤية الوزارة بأهمية التدريب المستمر للقضاة وإعدادهم إعداداً راقيا يؤهلهم إلى المواقع الجديدة في عملهم، تم إعداد الدورة والتي تستمر أسبوعين لكل مجموعة.

وتهدف الدورة إلي الارتقاء بمستوي القضاة الجدد، وصقلهم بالمهارات اللازمة في عملهم القضائي، وتأهيلهم عن طريق المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل منهج الدورة الموضوعات القانونية الجنائية والمدنية والإجرائية، فضلاً عن الموضوعات المستحدثة التي تتعلق بمهارات اتخاذ القرار وإدارة الوقت وصياغة الأحكام وتسبيبها، والتي تثري قدرات القاضي وتنمي ملكاته الفنية والإدارية، ويحاضر في تلك الدورة نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والتفتيش القضائي.

0f4e6e86d394c92d81a5fa48573a326e

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري

قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تطلق خدمة المواعيد الإلكترونية

شبكة عيون الإخبارية