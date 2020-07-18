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محافظ خميس مشيط يتفقد مركز تندحة والعمارة ويقف على بعض المشاكل
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
مكتب عمل تبوك: أنهينا 1100 بلاغ تغيب.. وهذه عقوبات "الكيدية"
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
"الصحة العالمية" تحذر من خطر إصابة نصف مليار شخص حول العالم بكورونا
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
أمريكا تضيف 11 شركة صينية إلى القائمة السوداء الاقتصادية
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتوحَّد بالدعوات للملك سلمان بالشفاء
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
"الجبير" يُجري محادثات مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
"السند": حكم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحي مسألة خلافية
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:36 مساءً
امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
شاهد كيف شكك اعلام الاخوان في قواتنا المسلحة واعلان ولاءهم لأردوغان والجيش التركي !!!
مصر
Al Nahar TV
السبت 18 يوليو 2020 06:59 صباحاً
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