وزير الري يتابع مناسيب مياه النيل وموقف الاحتياجات المائية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بقيادات الوزارة عبر "فيديو كونفرانس" لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وشدد عبد العاطي، خلال الاجتماع، على تطبيق الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

واستعرض وزير الري، موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.