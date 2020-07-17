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شكوى العاملين في معمل فيروسات الزعفران بكفر الشيخ من تأخر صرف مستحقاتهم

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شكوى العاملين في معمل فيروسات الزعفران بكفر الشيخ من تأخر صرف مستحقاتهم شكوى العاملين في معمل فيروسات الزعفران بكفر الشيخ من تأخر صرف مستحقاتهم

مصراوي Masrawy

12:09 ص الجمعة 17 يوليه 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تقدم العاملون في معمل الفيروسات في قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، اليوم الخميس، بمذكرة رسمية لعرضها على اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، من عدم صرف مستحقاتهم الخاصة بمكافأة الرئيس عبد الفتاح ، لكل العاملين والمتعاملين في أزمة .

وجاء في مذكرة العاملين بمعمل فيروسات الزعفران، حصل "مصراوي" على نسخة منها، أن مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، يتعنت مسئوليها في صرف تلك المكافأة، وكذا تعنت إدارة الحامول الصحية في صرف بدل الجُمع، والعطلات لهم منذ أربعة أشهر.

وأوضحت الشكوى أنهم يعملون على فحص حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كفر الشيخ بالكامل، ومستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، منذ بداية جائحة كورونا.

وفي السياق حاول مراسل "مصراوي" التواصل مع الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة في كفر الشيخ، للحصول منها على رد بخصوص شكوى العاملين بمعمل الفيروسات بالزعفران، ولكن عدم الرد على هاتفها حال دون التواصل معها للحصول منها على رد.

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